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Yana yatmış şekilde seyreden dorse korkuttu

Yana yatmış şekilde seyreden dorse korkuttu
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Bursa Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir tırın dorsesi yana yattı. Sürücü yoluna devam ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da trafikte ilerleyen bir tırın yana yatmış şekilde seyreden dorsesi, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeye davetiye çıkaran anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yana doğru yattı. Buna rağmen yoluna devam eden sürücü, trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Yana yatmış şekilde seyreden dorseyi gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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