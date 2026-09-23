Bursa'da yağışlı havaya rağmen hızını düşürmeyen sürücünün aracı bariyerlere çarptı

Bursa'da yağışlı havaya rağmen hızını düşürmeyen sürücünün aracı bariyerlere çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'da İstanbul-İzmir Otobanı'nın Osmangazi ilçesi Çağlayan Kavşağı yakınlarında yağışlı havaya rağmen hızını düşürmeyen sürücü, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı ve trafik ekipleri soruşturma başlattı.
Bursa'da yağışlı havaya rağmen gaza basarak ilerleyen sürücü, kısa süre sonra aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaza, İstanbul İzmir Otobanı'nın Osmangazi ilçesi Çağlayan Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle yolun kaygan olduğu sırada hızını düşürmeden ilerleyen sürücü bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerlere çarparken, yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kazada yaralanan olmazken, trafik ekipleri soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı