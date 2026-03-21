Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı, 11 aylık bebek faciadan döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 11 aylık bebeğin çocuk koltuğunda ve emniyet kemerinin takılı olması, olası bir faciayı önledi.

Kaza, Mudanya ilçesi Kumyaka-Tirilye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet P. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen SUV tipi araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Ahmet P., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SUV araçtaki 11 aylık bebeğin, çocuk oto koltuğunda oturması ve emniyet kemerinin takılı olması muhtemel facianın önüne geçti. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı olarak bebeği de hastaneye götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
