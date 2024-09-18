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Bursa'da Uyuşturucu Suçundan 15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

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Bursa'da uyuşturucu suçundan 15 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Onur Ç. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa'da uyuşturucu suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, uyuşturucu suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunun Onur Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekipler, kısa sürede Onur Ç.'yi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BERKE ERDAL - 3.Sayfa
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