Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 850 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. Eve yapılan baskında kavanozlar içinde 850 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu şüphelisini H.B. (40) ekiplerce gözaltına alındı. - BURSA