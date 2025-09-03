Haberler

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 850 Gram Esrar Ele Geçirildi

İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 850 gram esrar bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler operasyonun düğmesine bastı. Eve yapılan baskında kavanozlar içinde 850 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu şüphelisini H.B. (40) ekiplerce gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
