Bursa'da 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ekipler gece saatlerinde eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada yaklaşık 2 kilogram bonzai, metamfetamin ve AMG uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Şüpheli S.Z. (25) ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA