Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Çok miktarda madde ele geçirildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 kilo sentetik kannabinoid maddesi emdirilmiş A.M. maddesi, 18 gram metamfetamin, 30 gram Salvia Divinorum, 32 gram likit A.M. maddesi, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 37 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 8 bin 300 TL nakit para ile 1 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.K.A. (50) hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - BURSA