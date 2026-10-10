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Bursa'da tünel kazası şüphelisi Bilal Çoban'a yeniden yakalama kararı çıkarıldı

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Bursa'da 17 Mayıs 2026'daki tünel kazasında asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli Bilal Çoban hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın itirazı üzerine çıkarılan kararla, 1 Ekim 2026'da tahliye edilen şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen, Ali Bilensir'in (52) hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki oğlu Can Bilensir'in ise ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Karşı yönden gelen motosikletle çarpışarak ölümlü ve yaralanmalı kazaya neden olduğu gerekçesiyle 17 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Çoban, 1 Ekim 2026 tarihinde mahkeme tarafından tahliye edilmişti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının tahliye kararına yaptığı itiraz üzerine, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli Bilal Çoban hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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