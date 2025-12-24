Haberler

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazanın nedeni sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi olarak belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cerrah Mahallesi'nden gelip kırmızı ışıkta geçerek kavşağa giren İsmail D. (65) yönetimindeki 16 CFM 27 plakalı hafif ticari araç, çevre yolunda seyir halinde olan Kürşat A. (26) idaresindeki 16 AAT 546 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 AAT 546 plakalı araç devrilerek yan yattı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 CFM 27 plakalı araçtaki yolcular Ebru Ç. (34), Belinay Ç. (7), Batuhan Ç. (9), Emirhan Ç. (5) ve diğer araçtaki yolcu Mücahit G. (32) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
