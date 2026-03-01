Polis bastırdı, gürültü azaldı: Lüks semtte denetimler sonuç verdi

Bursa'nın en lüks semtlerinden birinde araçlarla müzik yayını yapan, abartı egzoz kullanan ve hatalı parklarla trafiği aksatan sürücülere yönelik başlatılan denetimler etkisini göstermeye başladı. Bir haftadır aralıksız süren uygulamalar ve artan trafik cezalarının ardından bölgeye gelen araç ve kişi sayısında gözle görülür azalma yaşandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, özellikle akşam saatlerinde mahalleye gelerek dolaştığı öne sürülen araçlara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Gürültü kirliliğine neden olan abartı egzozlu araçlar ve yüksek sesle müzik yayını yapan sürücüler mahalle sakinlerinin tepkisine yol açarken, hatalı parklar nedeniyle zaman zaman trafik akışının da aksadığı öğrenildi. Gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edilirken, çeşitli trafik ihlallerinden yüzlerce araca idari para cezası uygulandı. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Artan cezalar ve sıkı kontrollerin ardından mahalledeki araç yoğunluğunun belirgin şekilde azaldığı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı