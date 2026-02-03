Haberler

Bursa'da kask takmayan sürücüler mobeseye yakalandı

Güncelleme:
Bursa'da jandarma trafik timleri, MOBESE üzerinden gerçekleştirdikleri denetimlerde kural ihlali yapan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine para cezası uyguladı. Jandarma, trafik güvenliğinin sağlanması adına mücadelenin süreceğini duyurdu.

Bursa'da jandarma trafik timleri mobese üzerinden gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdırdı. Denetimlerde, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin koruma başlığı kullanmadığı belirlendi.

İnegöl ilçesinde kural ihlali yapan araç sürücülerine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78/1-b maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü ihlalle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - BURSA

