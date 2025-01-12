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Bursa'da Tır ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ağır Yaralı

Bursa'da Tır ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ağır Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi-İznik karayolunda meydana gelen kazada otomobil, tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da feci kaza: Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 3 ağır yaralı

-Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada otomobil hurda yığınına döndü

BURSA - Orhangazi- İznik karayolunda otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiperi tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir'den mandalina yükleyip Sakarya'ya gitmek üzere yola çıkan 54 KZ 758 plakalı tır, Keramet Mahallesi mevkiinde karşı istikametten gelen 16 CFL 06 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan 3 kişiyi kurtardı. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan 3 kişi Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü ise otomobilin şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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