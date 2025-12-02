Haberler

Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Paniği

Güncelleme:
Kestel ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının laboratuvar bölümünden başladığı belirlenirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın dün gece sanayi bölgesinde yaşandı.

Alevlerin fabrikanın laboratuvar bölümünden başladığı öğrenildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın yükseldiği yangına ekipler hızla müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. - BURSA

