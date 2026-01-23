Haberler

Tek yaşayan adamın evi küle döndü

Tek yaşayan adamın evi küle döndü
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek yaşayan Ahmet Özdemir'in evi yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, evin bahçesinde oturduğu sırada çıktı. İtfaiye ekipleri yangını bir saatte kontrol altına aldı, çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek yaşayan adamın evi, yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Güzelyurt mahallesinde Ahmet Özdemir'e ait tek katlı evde meydana geldi. Yalnız yaşayan adam bahçede oturduğu sırada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına aldı.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
