Bursa'da tır yan şekilde ilerledi

Bursa'da tır yan şekilde ilerledi
Güncelleme:
Bursa Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir tır, bilinmeyen bir nedenle yan şekilde ilerleyerek diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Tırın devrilme tehlikesi atlattığı anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bursa'da seyir halindeki bir tırın yolda yan şekilde ilerlemesi trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Zaman zaman devrilme tehlikesi geçiren tır, çevredeki sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır henüz bilinmeyen bir nedenle yolda yan şekilde ilerlemeye başladı. Dengesini kaybeden tırın zaman zaman devrilme tehlikesi atlattığı görüldü. Yolda ilerleyen diğer sürücüler yaşanan tehlikeli anları şaşırarak izlerken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Trafikte kısa süreli tedirginliğe neden olan tırın ilerleyişi çevredeki sürücülere zor anlar yaşattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

