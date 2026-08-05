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Mudanya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın

Mudanya'da Tavuk Çiftliğinde Yangın
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Bursa'nın Mudanya ilçesi Dedeköy mevkiinde bir tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınıp söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine giden ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Mudanya ilçesi Dedeköy mevkiinde faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alınarak söndürüldüğü çiftlikte soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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