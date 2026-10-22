Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da taşeron firma sahibi 250 milyon liralık alacak iddiasıyla ofise ateş açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da taşeron firma sahibi 250 milyon liralık alacak iddiasıyla ofise ateş açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Nilüfer'de Babylon satış ofisine silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre 250 milyon liralık alacağını tahsil edemediği için tabancayla ateş açan taşeron firma sahibi gözaltına alındı; saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı, ofiste maddi hasar oluştu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapımı devam eden inşaat projesinin Babylon satış ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Projede demir işlerini üstlenen taşeron firmanın sahibi İ.B., iddiaya göre 250 milyon liralık alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle satış ofisine tabancayla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, firma sahibi gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Babylon satış ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat projesinin demir işlerini üstlenen taşeron firmanın sahibi İ.B., yaklaşık 250 milyon liralık alacağının ödenmediğini öne sürerek satış ofisine geldi. Yanında getirdiği tabancayla ofise ateş açan firma sahibi, çevrede paniğe neden oldu. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, satış ofisinin camlarında ve yapıda maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan ve kırılmış cam parçaları görüldü. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren firma sahibi İ.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı

Eski AK Partili vekil gözaltında! Başbakan danışmanlığı da yapmıştı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında

Öğretmen fuhuştan tutuklanmıştı! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göğsümüz kabardı! Arda Güler’i ayakta alkışladılar

Milyonlarca Türk’ün göğsünü kabartan anlar!

İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri çıktı

Tuvalete giren hemşire fark etti, telefondan çıkanlar mide bulandırdı
Öğrenince çıldırdı! Yıldız Tilbe, faizden gelen parayı bakın ne yapmış

Öğrenince çıldırdı! Yıldız Tilbe, faizden gelen parayı bakın ne yapmış
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!
Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir

Geçmişin kabusu geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti

30 ay sonra ortaya çıkan tablo! Türkiye haritasında büyük değişim