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Bursa Mudanya'da Yangın: Tarım Arazisinden Ormana Sıçradı

Bursa Mudanya'da Yangın: Tarım Arazisinden Ormana Sıçradı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangına havadan 3 helikopter ve karadan müdahale ediyor. Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bursa'da Mudanya ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Yangın, Bursa Mudanya ilçesi'nde bulunan Çekirce'deki bir tarım arazisinde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ekiplerle müdahale edilirken, havadan ise 3 helikopter çalışmalara destek veriyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin yayılma riskine karşı ekipler yoğun mücadele verirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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