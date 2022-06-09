Tarihi eserleri satmak üzere müşteri arayan 2 kişi suçüstü yakalandı - Haberler

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Tarihi eserleri satmak üzere müşteri arayan 2 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarihi eserleri satmak üzere müşteri arayan 2 kişi suçüstü yakalandıBURSA Bursa'da 301 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri arayan iki kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Tarihi eserleri satmak üzere müşteri arayan 2 kişi suçüstü yakalandı

BURSA Bursa'da 301 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri arayan iki kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl ilçesinde tarihi eser niteliğindeki eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişiyi tespit ederek harekete geçti. Düzenlenen operasyon sonucu H.İ.A. ve İ.A. suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 282 adet sikke, 7 adet kulplu kolye ucu, 6 adet obje, 2 adet çivi, 2 adet yüzük, 1 adet düğme ve 1 adet imame olmak üzere toplam 301 adet çeşitli dönem ve uygarlıklara ait sikke ve obje ele geçirildi. Şüpheliler hakkınca Cumhuriyet Savcılığı tarafından işlem başlatılırken, ele geçirilen sikkeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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