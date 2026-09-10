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Bursa’da taksiden ateş açıldığı ihbarı polisi alarma geçirdi: 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Bursa’da taksiden ateş açıldığı ihbarı polisi alarma geçirdi: 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ticari taksiden art arda ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ticari taksiden art arda ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli ticari taksi takip sonucu durdurulurken, yapılan çalışmada 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Karaağaç Mahallesi 1'inci Küçük Aralık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksiden birden fazla kez ateş açıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ticari taksiyi durdurarak araç ve çevresinde araştırma yaptı. Yapılan incelemelerde kurusıkı olduğu belirlenen tabancalardan biri Temenyeri Parkı'nda bulundu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Hamza Ç. ise elindeki diğer kurusıkı tabancayı polise teslim etti. Böylece olayla ilgili 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen tabancalar muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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