Bursa'da Taksi Şoförünü Silahla Tehdit Eden Saldırgan Tutuklandı

Bursa'da Taksi Şoförünü Silahla Tehdit Eden Saldırgan Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir kişi, kız arkadaşıyla bindiği taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek şehirde gezdirdi ve parasını gasp etti. Olayın ardından kısa sürede yakalanan saldırgan mahkemece tutuklandı.

Bursa'da kız arkadaşıyla bindiği taksi sürücüsünü silahla tehdit edip şehri dolaştıran ve sonrasında da silah zoruyla parasını gasp eden saldırgan an be an görüntülendi. Silahlı şüphelinin, bindiği taksinin şoförünü tehditle Bursa caddelerinde gezdirdikten sonra yanında taşıdığı silahla gasp ettiği kameraya yansıdı. İhbar sonrası şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanıp mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgin G. yanındaki kız arkadaşı ile taksiye bindi. Kız arkadaşını Balat Mahallesi'ne bırakan Bilgin G., yine aynı taksi ile yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi. Durum üzerine yanında taşıdığı silahı taksi şoförüne doğrultarak sinirlendiği aracı takip etmesini istedi. Korku dolu bakışlar ile Bilgin G.'nin istediğini yerine getiren taksi şoförü, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine Bilgin G., silahını taksi şoförüne doğrultarak "Senin yüzünden kaçtı" diye bağırdı.

Taksiyi tenha alana çektirerek taksiciden hesap sordu

Yaşanan kovalamaca sonrası aracı gözden kaybeden taksi şoförüne sinirlenen şüpheli Bilgin G., aracı boş bir alana çektirerek, "Sen niye kaçırdın adamları. Sana verdiğim bin lirayı ver" dedi. Bunun üzerine taksi şoförü ise, "Bana 800 lira verdin ağabey" dedi. Bilgin G. ise, "Ver lan 200 lira daha" diyerek silah zoruyla taksicinin cebinde olan bütün parayı gasp etti. Yaşanan olay sonrası taksi şoförü durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

Şüpheli polis ekiplerince yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilgin G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu Bilgin G., silah ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilgin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici adım attı

Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Cemal Zehir: Türk Devletleri arasında güçlü ticaret köprüleri oluşturulmalıdır

Türk devletleri için stratejik bir adım daha
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı

Harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi

Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.