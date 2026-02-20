Haberler

Trafikte tekme tokat yol verme kavgası

Trafikte tekme tokat yol verme kavgası
Bursa'da, yol verme meselesi yüzünden bir ticari taksi ile motosiklet sürücüsü arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Cadde ortasında birbirine saldıran iki sürücüyü çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan arbede sırasında tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
