Haberler

Bursa'da gasp edilen ticari taksi yarım saatlik kovalamacayla durduruldu

Bursa'da gasp edilen ticari taksi yarım saatlik kovalamacayla durduruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir taksi şoförü arkadaşının taksisini gasp eden S.A., yarım saat süren kovalamacanın ardından yakalandı. Şüpheli, kaçarken park halinde bulunan araçlara çarparak kazaya neden oldu.

Bursa'da taksi şoförü arkadaşının taksisini çalan S.A., gasp ettiği taksiyi yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonunda pert etti, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Mudanya istikameti üzerindeki bir benzin istasyonunda duran 16 T 0853 plakalı ticari taksi, iddiaya göre sürücünün arkadaşı olan S.A. tarafından gasp edilerek kaçırıldı. Taksicinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri alarma geçerken, S.A.'nın Mudanya istikametinden Ankara yönüne doğru kaçtığı belirlendi. Şüpheli, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'na ulaştığında ara sokaklara girerek kaçışı sırasında park halindeki 3 araca çarptı. Mahalle içlerinde tehlikeli şekilde ilerleyen S.A., polis ekiplerinin yoğun takibi sonucu yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi kullanılamaz hale gelirken, şüpheli araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Bölgeyi hızla çevreleyen polis ekipleri, S.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
title