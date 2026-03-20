Bursa'da hayat koridoru açıldı Sürücülerden alkışlanacak hareket

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki ambulansa yol vermek isteyen sürücüler, kurallara uygun şekilde fermuar sistemi uygulayarak acil geçiş koridoru oluşturdu. Bu duyarlı an, çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun trafiğe rağmen ambulansın sirenini duyan sürücüler, sağduyulu davranarak araçlarını uygun şekilde konumlandırdı. Şeritlerin kontrollü biçimde açılmasıyla birlikte ambulans için geçiş koridoru oluşturuldu. Sürücülerin fermuar sistemini nizami şekilde uygulaması sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden ilerleyişini sürdürdü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Ortaya çıkan görüntüler, trafikte ambulanslara yol vermenin ve fermuar sistemini doğru uygulamanın hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
