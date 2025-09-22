Haberler

Bursa'da Sünnet Düğününde Kavga Çıktı

Güncelleme:
Yıldırım ilçesindeki sünnet düğününde kalabalık arasında çıkan kavgayı jandarma ekipleri ayırdı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gerçekleşen sünnet düğününde kalabalık grup arasında kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde gerçekleşen bir sünnet düğününde kavga çıktı. Düğünde toplanan kalabalık grup arasında çıkan tartışmayı, ihbar üzerinde olay yerine gelen jandarma ekipleri ayırdı. Kalabalık grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
