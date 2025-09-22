Bursa'da Sünnet Düğününde Kavga Çıktı
Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde gerçekleşen bir sünnet düğününde kavga çıktı. Düğünde toplanan kalabalık grup arasında çıkan tartışmayı, ihbar üzerinde olay yerine gelen jandarma ekipleri ayırdı. Kalabalık grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa