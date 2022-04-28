Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi - Haberler

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Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi

Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.

GÜRSU, BURSA (İHA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor.

BİRİNİN ÜZERİNDEN 26 BİN TL ÇIKTI

Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gürsu, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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