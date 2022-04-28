Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi

GÜRSU, BURSA (İHA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor.

BİRİNİN ÜZERİNDEN 26 BİN TL ÇIKTI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa