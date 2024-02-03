Bursa'da Sokakta Otomobillere Zarar Veren Adam Görüntülendi

Bursa'da gece saatlerinde canı sıkılan adam, sokakta bulunan otomobillere zarar verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs sokaktan geçerken park halindeki otomobilleri çizdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken adamın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

Araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şoka girerken, polis merkezine müracaat ederek şahıstan şikayetçi oldu. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA