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Bursa'da Sokakta Otomobillere Zarar Veren Adam Görüntülendi

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde bir adam, park halindeki otomobillere zarar verdi. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bursa'da gece saatlerinde canı sıkılan adam, sokakta bulunan otomobillere zarar verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs sokaktan geçerken park halindeki otomobilleri çizdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken adamın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

Araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şoka girerken, polis merkezine müracaat ederek şahıstan şikayetçi oldu. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldırım Bursa Güvenlik Bursa Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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