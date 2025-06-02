Bursa'da Sokak Ortasında Darp: Kavga Kamerada

Bursa'da Sokak Ortasında Darp: Kavga Kamerada
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Bursa'da bir grup, tartıştıkları şahsı cadde ortasında tekme tokat döverek saldırdı. Olay anı çevredeki bir kişi tarafından kaydedildi. Darp edilen kişi yere düşmesine rağmen saldırganların hedefi olmaya devam etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştıkları kişiyi tekme tokat darp ettiler...Sokak ortasındaki kavga kamerada

BURSA - Bursa'da bir grup tartıştığı şahsı tekme tokat dövdü. O anlar kameraya yansırken, yere düşmesine rağmen darp edilen kişiyi çevredekiler saldırganların elinden zor aldı.

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi'nin işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma da bir grup cadde üzerinde tartıştığı kişiyi tekme tokat darp etmeye başladı. Aldığı darbedeler sonucu yere düşen kişi yerde bile saldırganların hedefi oldu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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