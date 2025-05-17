Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde evine dönen Ramazan T., önceden husumetli olduğu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde evine dönen adam silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçarken, bacağından yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi 11. Çiçek Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah aracıyla işten evine dönen Ramazan T., kapısının önüne geldiği sırada aralarında önceden husumet bulunan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan olay sonrası şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri bacağından yaralanan Ramazan T.'ye ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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