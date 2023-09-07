Bursa'da silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden Gökhan Kılıç toprağa verildi
Bursa'da bir barda gürültü meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Gökhan Kılıç, bugün defnedildi. Cenazeye Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç katıldı.
Bursa'da bir barda gürültü meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Gökhan Kılıç toprağa verildi.
Dün gece saatlerinde barda gürültü yaptıkları gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Gökhan Kılıç, bugün öğlen namazına müteakiben Zafer Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Hasköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç katıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa