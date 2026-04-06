Bursa'da çıkan kavgada silahla kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir şahıs, çıkan kavgada husumetli olduğu kişilerin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Yıldız'ın işlettiği kahvehanede 2 hafta önce Mutlu B., aralarında husumet olan bir kişiyle tartıştı. Kavgayı ayıran Zeki Yıldız (59) ile Mutlu B. arasında olayın ardından husumet başladı. Bugün saat 20.00 sıralarında Zeki Yıldız, oğulları Semih Yıldız (28) ve Melih Yıldız (29) ile beraber Mutlu B.'nin olduğu kahvehaneye giderek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mutlu B., silahla Zeki Yıldız ve oğullarına kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık ekipleri Zeki Yıldız ve Semih Yıldız'ın hayatını kaybettiğini, Melih Yıldız'ın ise yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı genç Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mutlu B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı