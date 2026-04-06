Bursa'da çıkan kavgada silahla kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı

Orhangazi ilçesinde bir kahvehanede çıkan kavgada, husumetli olan bir kişi silahıyla ateş açarak iki kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir şahıs, çıkan kavgada husumetli olduğu kişilerin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Yıldız'ın işlettiği kahvehanede 2 hafta önce Mutlu B., aralarında husumet olan bir kişiyle tartıştı. Kavgayı ayıran Zeki Yıldız (59) ile Mutlu B. arasında olayın ardından husumet başladı. Bugün saat 20.00 sıralarında Zeki Yıldız, oğulları Semih Yıldız (28) ve Melih Yıldız (29) ile beraber Mutlu B.'nin olduğu kahvehaneye giderek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mutlu B., silahla Zeki Yıldız ve oğullarına kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık ekipleri Zeki Yıldız ve Semih Yıldız'ın hayatını kaybettiğini, Melih Yıldız'ın ise yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı genç Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mutlu B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
ABD Savaş Bakanı'ndan İran’a açık mesaj: Trump şaka yapmaz

Savaşı en çok isteyen isim, İran'ı açık açık tehdit etti
Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

Emlakçıya "Merhaba" yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Kocaeli'de sessiz gece

Herkesin gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

15 taneyi tek oturuşta bitirdi: İzleyenlerin şekeri yükseldi!

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada