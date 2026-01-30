Haberler

Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

İnegöl ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabaha karşı çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.D. (25) ile Mesut T. (19) cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.D., yanında bulunan tabancayla Mesut T.'ye defalarca ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Mesut T. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

