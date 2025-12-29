Haberler

Üzerine şifonyer devrilen çocuk hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki Hatice Nur T., oynadığı esnada üzerine devrilen şifonyer sonucu ağır yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda üzerine şifonyer devrilen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Cuma mahallesi Şerif Ağa çıkmazında bulunan bir evde meydana geldi. 3 yaşındaki Hatice Nur T. Oynadığı sırada tırmandığı şifonyer üzerine devrildi. Çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
