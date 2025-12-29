Üzerine şifonyer devrilen çocuk hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda üzerine şifonyer devrilen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Cuma mahallesi Şerif Ağa çıkmazında bulunan bir evde meydana geldi. 3 yaşındaki Hatice Nur T. Oynadığı sırada tırmandığı şifonyer üzerine devrildi. Çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA