Bursa'da Şiddetli Rüzgar: Sahil Kenarı Göle Döndü

Bursa'da dün geceden beri etkisini gösteren şiddetli rüzgar sahil kenarını da vurdu. Kurşunlu sahilinde taşan deniz caddeleri göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarının ardından dün gece itibarıyla etkisini yeniden gösteren şiddetli rüzgar, Bursa'da önüne geleni savurdu. Binalar uçtu, ağaçlar devrildi, sahil şeridi göle döndü. Fırtınanın vurduğu Gemlik, Kurşunlu Mahallesi'nde taşan deniz caddeleri göle çevirirken, bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşadı. O anlar kameraya yansırken, Bursa Valiliği vatandaşlara dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA