Haberler

Rüzgarın kopardığı tabela metro hattına düştü

Rüzgarın kopardığı tabela metro hattına düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da şiddetli rüzgarın kopardığı bir tabela, metro raylarına kadar sürüklendi. Tehlikeyi fark eden vatman, treni durdurarak raylara inip tabelayı kaldırmaya çalıştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bursa'da şiddetli rüzgarın kopardığı tabela metro raylarına kadar sürüklendi. Tabelayı kaldırmak için treni durdurup raylara inen vatmanın yaşadığı tehlikeli anlar yürekleri ağza getirdi.

Bursa'da Davutdede Metro İstasyonu ilerisinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir tabelayı bulunduğu yerden kopararak metro raylarına kadar sürükledi. Muhtemel bir kazanın önüne geçmek isteyen vatman, metroyu durdurarak raylara indi.

Vatman, raylar üzerindeki tabelayı kaldırmak istediği sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle tabela yeniden havalanarak aşağıya düştü. Yaşanan tehlikeli anlar kısa süreli paniğe neden olurken, tabelanın düştüğü alanda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı

Bahçeli'den çarpıcı Venezuela çıkışı! "Aynı" dediği bir nokta var
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük