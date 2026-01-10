Haberler

Şiddetli lodos tabelayı kopardı, facia kıl payı atlatıldı
Güncelleme:
İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle, bir işyerine ait tabela yerinden koparak düşmek üzereyken, kaldırımda yürüyen bir vatandaş son anda kurtulmayı başardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, tehlikeli anlara neden oldu. Park Yolu Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir vatandaş, yerinden koparak düşmek üzere olan tabeladan saniyelerle kurtuldu.

Olay, Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş yerine ait tabela yerinden koparak düşme tehlikesi yaşattı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, tabelanın düşeceğini fark ederek hızla bölgeden uzaklaştı ve muhtemel bir kazadan son anda kurtuldu.

Aynı anlarda lodosun etkisiyle bir çöp kutusunun da sürüklendiği görüldü. Yaşanan tehlikeli anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

