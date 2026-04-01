Karacabey'de tır yangını: Bursa yolu trafiğe kapandı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat mevkiinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 00.30 sıralarında Karacabey-Bursa yolu Uluabat mevkii üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tırı sardı. Alevler ve yükselen yoğun duman, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Yangın nedeniyle Karacabey-Bursa yolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile trafik polisleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı