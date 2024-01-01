Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna dönerken o anlar vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş Şahin marka otomobil, motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken durumu fark eden sürücü hemen otomobili sağa çekerek canını kurtardı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Otomobilin alev alev yanma anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA