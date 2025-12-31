Haberler

Bursa'da sahte kahve operasyonu: Tonlarca ürün ele geçirildi

Güncelleme:
Bursa'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ile sahte ürün ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, tonlarca sahte kahve ve üretim ekipmanları ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı ve adli tahkikat sürüyor.

Bursa'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ile sahte ürün ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda tonlarca sahte kahve ve çok sayıda üretim ekipmanı ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ile ilaç ticareti yapıldığı yönünde alınan bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi. Türk Ceza Kanunu'nun 186'ncı maddesi kapsamında "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaçların Ticareti" ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait depo görünümlü iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte kahve üretimi ve ambalajlanmasında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda makine ve ekipman ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, piyasada bilinen markalara ait olduğuna verilen on binlerce paket kahve ile tonlarca öğütülmüş toz kahve bulundu.

Ele geçirilen ürünler ve ekipmanlara el konulurken, gözaltına alınan A.A., İ.A., M.M., İ.A. ve H.A. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. - BURSA

