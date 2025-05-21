Bursa'da Sahte Alkol ve Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Milyon Dolu Makaron Ele Geçirildi

Bursa'da Sahte Alkol ve Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Milyon Dolu Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da polis, sahte alkol ve kaçak tütün ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan baskınlarda 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ve 4 bin 440 litre etil alkol ele geçirildi.

Bursa'da sahte/kaçak alkol ile yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik harekete geçen polis, İnegöl ve Osmangazi ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli, 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ve 4 bin 440 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon anı ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte/kaçak alkol ile yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler aldıkları istihbarati bilgiler doğrultusunda İnegöl ve Osmangazi ilçesinde T.T. ve C.M.K. isimli iki şüpheliyi takibe aldı. İnegöl'de gerçekleştirilen ilk operasyonda, T.T. isimli şahsa ait 34 plakalı tır durduruldu. Ekipler yaptıkları aramada; 5 milyon 670 bin adet dolu makaron ele geçirilirken, Osmangazi ilçesinde C.M.K. isimli kişiye ait bir depoya da eş zamanlı baskın yapıldı. Depoda yapılan aramalarda 4 bin 440 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden sahte/kaçak alkol ve tütün mamulleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor

Tarih bile belli! Galatasaray'a geri dönüyor
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum

Eşi ve oğlu yakılarak öldürüldü! Acılı anne gözyaşları içinde konuştu
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.