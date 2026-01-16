Haberler

Bursa'da 1000 litre sahte alkol ele geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sahte alkol üretimi yapan 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 1000 litre etil alkol ele geçirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sahte alkol üretimi yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların depo ve araçlarında yapılan aramalarda 1000 litre etil alkol ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yaparak halk sağlığını tehdit eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.R.Ç. isimli şahsa ait depoda ve M.Y. isimli şahsa ait araçta yapılan aramalarda sahte alkol üretiminde kullanılan 1000 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli mercilere sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Haksız kazanç elde etmek amacıyla halk sağlığına karşı tehdit oluşturabilecek kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
