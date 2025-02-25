Bursa'da Sahipsiz Köpekler 5 Koyun ve 30 Tavuğu Telef Etti

Bursa'da sahipsiz köpekler girdikleri ağıl ve kümeste 5 koyun ile 30 tavuğu telef etti. Ağıl sahibi gözyaşlarıyla hayvanseverlere seslendi.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sularında İznik ilçesi, Selçuk Mahallesi, Halil Ergün Sokak'ta bulunan ağıl ve kümeste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; başıboş sokak köpekleri, 30 yaşındaki İbrahim Aktaş'a ait ağıl ve kümese girip koyun ve tavuklara saldırdı. Sokak köpekleri girdiği ağılda 5 koyunu telef etti. Ardından ağılın yanındaki kümese de saldıran köpekler, 30 tavuğu da telef etti.

Sesler üzerine ağıla giden komşusu köpekleri kovalamaya çalışırken kendisine de saldırıldığını söyledi. Ağıl sahibi Aktaş ağıla gelip hayvanlarına baktığında şok olduğunu belirterek, "İznik'teki hayvanseverler köpekleri koruyorlar. Buyursun gelsinler de benim tavuklarımı, koyunlarımı korusunlar. Kendilerine rica ediyorum. Sesime bir cevap versinler, gelip beni bulsunlar" diye dert yandı

Aktaş yaşadığı üzüntü sonrası gözyaşlarını tutamadı. - BURSA