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Bursa'da Sağanak ve Dolu: Caddeler Göz Göre Göre Göle Dönüştü

Bursa'da Sağanak ve Dolu: Caddeler Göz Göre Göre Göle Dönüştü
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Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi. Uludağ eteklerinden gelen sel suları trafiği durma noktasına getirirken, vatandaşlar güvenli yerlere sığındı.

Bursa'da yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Metroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağmurda, Uludağ eteklerinden gelen sel suları kenti adeta göle çevirdi. Tafik durma noktasına gelirken, kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve Altıparmak Caddesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar metro, iş yeri ve binaların altına sığındı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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