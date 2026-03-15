Haberler

İnegöl'de bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl ilçesinde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle şehirlerarası yolculukların artmasıyla birlikte trafik denetimleri sıklaştırıldı. Ekipler, yolculara emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle şehirlerarası yolculukların artmasıyla birlikte trafik denetimleri sıklaştırıldı. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için ekipler otobüs terminalinde kapsamlı kontrol gerçekleştirdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu otobüslerini tek tek durdurarak denetim yaptı. Denetimlerde otobüs sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve diğer gerekli belgeleri kontrol edilerek, araçların trafik kurallarına uygunluğu incelendi. Ekipler ayrıca yolculara emniyet kemeri takmalarının hayati önem taşıdığı konusunda bilgilendirmede bulundu. Otobüs içerisindeki yolcular tek tek uyarılırken, sürücülere de uzun yolculuklarda dikkatli olmaları ve hız kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, özellikle bayram tatili dönemlerinde şehirlerarası yollarda araç yoğunluğunun arttığını belirterek, kazaların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade ettiler. Trafik ekiplerinin bayram süresince 7 gün 24 saat görev başında olacağı vurgulandı. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için sürücülerden trafik kurallarına uymaları, yolculardan ise emniyet kemerlerini takmaları konusunda duyarlı olmaları istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü

Felakette yüzlerce hayvan telef oldu
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek

İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü

Felakette yüzlerce hayvan telef oldu
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı