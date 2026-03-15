İnegöl'de bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle şehirlerarası yolculukların artmasıyla birlikte trafik denetimleri sıklaştırıldı. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için ekipler otobüs terminalinde kapsamlı kontrol gerçekleştirdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu otobüslerini tek tek durdurarak denetim yaptı. Denetimlerde otobüs sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve diğer gerekli belgeleri kontrol edilerek, araçların trafik kurallarına uygunluğu incelendi. Ekipler ayrıca yolculara emniyet kemeri takmalarının hayati önem taşıdığı konusunda bilgilendirmede bulundu. Otobüs içerisindeki yolcular tek tek uyarılırken, sürücülere de uzun yolculuklarda dikkatli olmaları ve hız kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, özellikle bayram tatili dönemlerinde şehirlerarası yollarda araç yoğunluğunun arttığını belirterek, kazaların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade ettiler. Trafik ekiplerinin bayram süresince 7 gün 24 saat görev başında olacağı vurgulandı. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için sürücülerden trafik kurallarına uymaları, yolculardan ise emniyet kemerlerini takmaları konusunda duyarlı olmaları istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı