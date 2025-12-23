Haberler

Bursa'da geniş çaplı asayiş uygulaması

Bursa'da geniş çaplı asayiş uygulaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da gerçekleştirilen asayiş ve kumar uygulamalarında bir aranan şahıs yakalanmış ve kumar oynatılan bir iş yerine adli işlem yapılmıştır. Ayrıca birçok araç ve şahsın sorgulamaları yapılmış, ruhsatsız iş yerleri tespit edilmiştir.

Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve kumar uygulamalarında 1 aranan şahıs yakalanırken, kumar oynatılan iş yerine adli işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan sabit asayiş uygulamasında 182 araç kontrol edilirken, 254 şahsın sorgulaması yapıldı. Uygulamada 1 aranan şahıs yakalandı.

Osmangazi ilçesi Emek bölgesinde 5 ayrı noktada yapılan sabit asayiş uygulamasında ise 78 araç kontrol edilirken, 214 şahıs sorgulandı.

Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde yapılan kumar uygulamasında 10 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 1 iş yerinde kumar oynandığı tespit edilerek iş yeri sorumlusu hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslara idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 1 iş yerinde 4207 Sayılı Kanuna muhalefet, 2 iş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Ruhsatsız iş yerlerinden biri zabıta ekiplerince mühürlendi. Uygulamada 225 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı.

Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Osmangazi ilçesinde yapılan umuma açık iş yeri uygulamasında ise 149 şahsın sorgulaması yapılırken, denetlenen 5 iş yerinden 2'sinde çalışan toplam 3 şahsın SGK kaydının olmadığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin kent genelindeki asayiş uygulamalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump açık açık tehdit etti: Sert oynarsa bu onun son seferi olur

Kafayı o isme fena taktı: Sert oynarsa bu onun son seferi olur
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci için karar verildi
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel güvenlik kafesinde tutuluyor, bir dokunanı intihara sürüklüyor

Güvenlik kafesinde tutuluyor, dokunanı intihara sürüklüyor
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
3 ay boyunca kaybetmemişlerdi! Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

3 ay boyunca kaybetmemişlerdi! Tam 8 maçtır kazanamıyorlar
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Özel güvenlik kafesinde tutuluyor, bir dokunanı intihara sürüklüyor

Güvenlik kafesinde tutuluyor, dokunanı intihara sürüklüyor
Musaba'nın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Temsilcisi İstanbul'a geldi! Fenerbahçe transferi resmen bitiriyor
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
title