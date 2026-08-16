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Bursa’da polis ekiplerinden vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi

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Bursa’da polis ekipleri, vatandaşların güvenlik bilincini artırmak ve suçların önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Bursa'da polis ekipleri, vatandaşların güvenlik bilincini artırmak ve suçların önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Osmangazi ilçesindeki Kapalı Çarşı, Tuz Pazarı Çarşısı ve Uzun Çarşı ile Şehreküstü Metro İstasyonu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve çevresinde vatandaşlarla bir araya gelindi. Ekipler, vatandaşlarla birebir iletişim kurarak iletişim yoluyla dolandırıcılığın önlenmesi, güvenli sosyal medya kullanımı, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele, akran zorbalığının önlenmesi, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru ve etkin kullanımı ile genel asayiş kuralları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Çalışma kapsamında vatandaşlara çeşitli konularda detaylı bilgiler aktarılırken, toplam 2 bin adet bilgilendirici ve tanıtıcı broşür dağıtıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede önleyici kolluk hizmetlerinin etkinliğini artırmaya ve vatandaşların güvenlik bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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