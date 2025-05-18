Bursa'da Piknikte Domuz Sürüsü Paniğe Neden Oldu

Bursa'da Piknikte Domuz Sürüsü Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa'da Piknikte Domuz Sürüsü Paniğe Neden Oldu
Haber Videosu

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Atatürk Kent Ormanı'nda akşam saatlerinde bir domuz sürüsü görüldü. Vatandaşlar arasında paniğe neden olan anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Piknikte karşılaştıkları domuz sürüsü paniğe neden oldu

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Atatürk Kent Ormanı'nda akşam saatlerinde görülen domuz sürüsü, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Piknik ve adrenalin amacıyla sıkça tercih edilen Atatürk Kent Ormanı'nda, akşam saatlerinde alışılmadık bir manzara yaşandı. Ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir anda karşılarına çıkan yaban domuzu sürüsüyle büyük hayrete düştü. Kalabalık şekilde hareket eden domuzlar, kısa süre sonra kayıplara karıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.