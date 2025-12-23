Haberler

Bursa'da pazar arabası hırsızlığı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki pazaryerinde bırakılan pazar arabaları, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da pazar yerinin yakınında bırakılan pazar arabalarını çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde pazartesi pazarının yakınında yaşanan pazar arabası hırsızlıkları vatandaşların tepkisine neden oldu. Edinilen bilgilere göre, pazar alışverişi sonrası çevrede bırakılan, içerisi sebze ve meyvelerle dolu pazar arabaları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Yaşanan hırsızlık anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin çevreyi kontrol ettikten sonra pazar arabalarını alarak bölgeden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. - BURSA

