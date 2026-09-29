Bursa'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Bursa'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, araç adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı