Bursa'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki bir otomobil alev aldı. Vatandaşlar, yangına bahçe hortumlarıyla müdahale ederken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı. Vatandaşlar bahçe hortumuyla alevlere müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer'e bağlı Balkan Mahallesi'nde bir sitenin önünde park halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Vatandaşlar bahçe hortumlarıyla alevlere müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. - BURSA

