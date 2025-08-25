Bursa'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı. Vatandaşlar bahçe hortumuyla alevlere müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer'e bağlı Balkan Mahallesi'nde bir sitenin önünde park halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Vatandaşlar bahçe hortumlarıyla alevlere müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. - BURSA